Simone Niggli: Wie sich die Beste aller Zeiten für den OL-Sport einsetzt

Wenn am Samstag die Athletinnen und Athleten an der OL-WM in Flims/Laax zum Wettkampf über die Mitteldistanz starten, spürt Simone Niggli wieder den Nervenkitzel. Zwar nicht mehr so wie in all den Jahren, in denen die 23-fache Weltmeisterin und beste Orientierungsläuferin aller Zeiten selbst am Start stand, aber doch so, dass sie sagt: «Wenn die erste Athletin im Ziel ist und alles geklappt hat, lässt meine Anspannung nach.»