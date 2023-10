Schnuppern für Olympia - darum wären die Spiele 2026 im Engadin eine Chance

Sie haben bestimmt auch mal «geschnuppert». Ich erinnere mich: Meine erste Schnupperwoche hatte ich in einem Architekturbüro. Und ich wusste danach: Will ich nicht. Später reichte mir ein Schnuppertag im Sportjournalismus und ich wusste: Will ich. Erhält die Schweiz nun ein paar olympische Schnuppertage? Die Verantwortlichen der Spiele 2026 in Mailand und Cortina gaben am Montag bekannt, dass sämtliche Events im Eissportkanal nicht in Italien stattfinden werden.