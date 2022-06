Neues Trailrun-Festival in Lenzerheide

In Lenzerheide gibt es in und um die Biathlonarena ein neues Trailrun-Festival, das vom 26. bis 28. August stattfinden wird. Im Zentrum steht das Natur- und Gemeinschaftserlebnis, der Aufbau und die Pflege der Community, Spass, Kultur und Genuss. Und damit nicht nur der Leistungsgedanke, Laufzeiten und Rangierungen – wie an einem Sportanlass üblich.

Diese Ausrichtung entspricht gemäss den Organisatoren den aktuellen Motivationsgründen für sportliche Aktivitäten der Schweizer Bevölkerung (Studie «Sport Schweiz 2020»), die mehr von Gesundheit und Fitness, der Freude an der Bewegung, dem Sporttreiben in der Natur sowie der Entspannung geprägt sind als vom klassischen Wettkampf- und Leistungsmotiv.