Weltcup Lenzerheide: Nino Schurter gewinnt und fährt zum Rekord

Es war angerichtet für Nino Schurter. Und die Last, die dem Bündner von den Schultern fiel, war spürbar. Der Mountainbiker hat mit seinem Heimsieg in Lenzerheide Mountainbike-Geschichte geschrieben. Schurter und sein langjähriger Dauerrivale Julien Absalon lagen lange gleichauf bei 33 Weltcupsiegen, beim Rennen in Petrópolis im April 2022 erreichte Schurter ebenfalls diese historische Marke.

Nun hat Schurter den Rekord ganz für sich allein. Und das wohl für eine längere Zeit. Der Franzose hat sich nämlich mittlerweile vom Profisport verabschiedet.

Sarrou und Braidot mit Crash

Schurter startete mit einem hohen Tempo ins Rennen und setzte sich bald mit einer Spitzengruppe ab. Von den verbliebenen Konkurrenten konnte sich Schurter in der vierten von sieben Runden entledigen, nachdem sich Jordan Sarrou und Daniele Braidot bei einem Zusammenstoss gegenseitig bremsten.

So konnte Schurter in der Folge das Rennen praktisch alleine bestreiten. Eine Situation, die dem Bündner sehr gut liegt, warum ihm auch bis zum Ende kein Konkurrent wieder nahe kam.