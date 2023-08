Spar Swiss Epic: ein Besuch am Mountainbikerennen in Graubünden

Ein grosses Banner im Start- und Zielgelände in Lenzerheide macht die Erwartungshaltung klar: «Ready to conquer the alps» steht da gut sichtbar geschrieben. Zu Deutsch: «Bereit, die Alpen zu erobern.» Nichts weniger als das haben 600 Fahrerinnen und Fahrer seit Dienstag am fünftägigen Mountainbikerennen vor. Das Spar Swiss Epic feiert sein zehnjähriges Bestehen. Zu Gast in Graubünden ist es in diesen Tagen zum fünften Mal hintereinander.