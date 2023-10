Rundkurs in der Heimat: Nino Schurter erhält eigene Bikestrecke

Olympiasieger. Zehnfacher Weltmeister. Seit letzter Woche neunfacher Sieger im Gesamtweltcup. Nino Schurter prägt den Mountainbikesport wie kein anderer. Nun erhält der 37-Jährige in seiner Heimat Tersnaus einen eigenen Biketrail als Anerkennung seiner Leistungen. Die Rundtour ab Vella ist 35 Kilometer lang, hinzu kommen rund 1500 Höhenmeter. An verschiedenen Posten kann man mit einem QR-Code ins Leben Schurters eintauchen. Der Trail, der auf der Karte von Schweizmobil mit der Nummer 222 geführt wird, wird am Sonntag eingeweiht. Auf dem Programm steht eine Mountainbike-Rundtour ab Tersnaus. Geführt wird diese unter anderem von Weltcupfahrer Vital Albin, der ebenfalls aus Tersnaus stammt. Am Nachmittag stösst auch Schurter zur Gruppe. In Tersnaus sind nach der Zielankunft diverse Aktivitäten geplant.