Erinnern Sie sich an das Jahr 2010? Doris Leuthard war Schweizer Bundespräsidentin. Das Schweizer Fussballnationalteam besiegte an der WM in Südafrika dank eines Tores von Gelson Fernandes den späteren Weltmeister Spanien. Der FC Basel holte sich den ersten von acht Meistertitel en suite. Und: Nino Schurter, 25-jährig, gewann zum ersten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup im Mountainbike.