Nino-Mania in Chur: Schurter fährt beim Heimrennen auf Rang 3

«Nino, Nino, Nino» – noch einmal wird es richtig laut im Ziel. So laut wie es nicht einmal Augenblicke zuvor bei Tom Pidcock geworden war. Der britische Olympiasieger gewinnt die Bike Revolution in Chur. Vor dem Schweizer Mathias Flückiger. Doch die tausenden von Fans feiern vor allem einen: Nino Schurter. Der Bündner fährt mit 45 Sekunden Rückstand auf Rang 3.

Lange hielt Schurter mit der Spitzengruppe mit – bis Pidcock den entscheidenden Angriff lancierte. «Am Ende fehlten mir die nötigen Körner», so Schurter. Trotzdem ist der 36-Jährige zufrieden. «Ich bin in Form, konnte voll mithalten. Das gibt ein gutes Gefühl für den Weltcupstart.» Am kommenden Wochenende steht in Tschechien das erste Rennen an.

Mit Marcel Guerrini (5.), Vital Albin (6.), Joel Roth (7.), Simon Walter (8.) und Lars Forster (9.) schafften es gleich fünf weitere Schweizer in die Top 10. Der Churer Albin führte das Feld lange an, ehe auch er dem Tempo nicht mehr folgen konnte.