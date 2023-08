Mehr Frauen und Marathonelite – das ist das Spar Swiss Epic

Fünf Etappen umfasst das Mountainbikerennen, das am Dienstag in Graubünden startet. Mit dabei: Teilnehmende aus 45 Nationen und mehr Frauen als üblich. Obwohl die Cross-Country-Elite fehlt, ist die hochkarätige Marathonelite des Mountainbikes am Start. Und auch zwei Athleten, welche seit Beginn weg dabei sind und damit auch an der diesjährigen zehnten Ausgabe starten.