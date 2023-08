Etappe 1 in Lenzerheide: Das sind die Highlights zum Auftakt des Swiss Epic

Zum zehnten Mal findet das Spar Swiss Epic statt, bereits zum fünften Mal in Graubünden. Am Dienstag waren für die 600 Mountainbikerinnen und Mountainbiker, die in Zweierteams antraten, 51 Kilometer und 2000 Höhenmeter in und rund um Lenzerheide zurückzulegen. Bei den Profiteams gewannen der frischgekürte WM-Silbermedaillengewinner im Marathon Martin Stosek (CZE) mit dem Schweizer Marc Stutzmann die erste Etappe. Bei den Frauen sicherten sich die diesjährige Cape-Epic-Gewinnerinnen Kim le Court (MRI) und Vera Looser (NAM) den Tagessieg. Beide holten bereits einen beträchtlichen Vorsprung auf die nachfolgenden Teams heraus. Damit sind die beiden in der zweiten Etappe mit den gelben respektive orangen Leadertrikots unterwegs.