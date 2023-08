Erst am letzten WM-Wochenende gilt es für die Bündner Delegation ernst

Von heute Donnerstag bis zum 13. August finden in Glasgow die Weltmeisterschaften im Radsport statt. Der Anlass in Schottland ist der grösste aller Zeiten in der Geschichte des Radsports und soll alle vier Jahre in dieser Grösse stattfinden. Über 200 Medaillensätze werden an den elf Wettkampftagen in diversen Disziplinen der Sportarten Rad Bahn, BMX Freestyle, BMX Racing, Gran Fondo, Indoor Cycling (Hallenradsport), Mountainbike, Paracycling, Rad Strasse und Trial vergeben. Mit Radquer fehlt nur eine Sportart, welche ebenfalls dem Internationalen Radsportverband UCI angehört.