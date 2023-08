Caluori holt WM-Silber – auch andere Bündner Mountainbikerinnen und Mountainbiker überzeugen

Gleich nach Rennende konnte Ginia Caluori noch nicht ganz verstehen, was ihr gerade eben gelungen war. Die 20-jährige Mountainbikerin aus Bonaduz fuhr an der WM in Schottland im Cross-Country-Rennen der U23-Kategorie auf Platz 2 und gewann damit ihre erste Medaille an internationalen Titelkämpfen. Sie sagte: «Das ist unbeschreiblich und unglaublich. Ich brauche noch etwas Zeit, um das verarbeiten zu können.»