Mittendrin statt nur dabei

Als Nächster am Abschlag: Silvano Umberg», sagt der Speaker. Die Zuschauer klatschen. Anders als bei den Tour-Pros, wegen denen sie an diesem Freitag auf den Golfplatz in Bad Ragaz gepilgert sind, wohl aus reiner Höflichkeit. Aber trotzdem: wow, was für ein Moment. Fühlt sich irgendwie surreal an. Wohl fast jeder passionierte Golfer malt sich aus, wie es wäre, ein Tour-Pro zu sein. Und jetzt habe ich die Chance, das quasi einmal in echt zu erleben. Ein grosser Moment. Der Puls steigt, die Anspannung auch.