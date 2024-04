Sport Management Summit 2024: Gemeinsam stark dank Synergien im Sportbusiness

Auch in diesem Jahr vereinte der Sport Management Summit, dessen Entstehung auf eine Abschlussklasse des Bachelor-Studiengangs Sportmanagement an der Fachhochschule Graubünden zurückgeht, zahlreiche Persönlichkeiten aus der Sportbranche. Mit dem Ziel, den angeregten Wissens- und Erfahrungsaustausch rund um die aktuellen Sportthemen zu fördern. In der AXA Arena in Winterthur wurde das Thema «Synergien im Sportbusiness» facettenreich beleuchtet.