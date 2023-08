Kälin vor Leichtathletik-WM: «Ich bin definitiv noch nicht müde»

Den ersten Wettkampf hat Annik Kälin schon vor der Leichtathletik-WM gewonnen. Denjenigen gegen die Zeit. Weil der 23-Jährigen aus Grüsch eine Verletzung zu schaffen machte, war lange unklar, ob sie bis zur WM in Budapest fit werden würde. Nach erfolgreichen Belastungstests und starken Leistungen an zwei Meetings ist aber klar: Die Siebenkämpferin steht in der ungarischen Hauptstadt am Start und absolviert ihre sieben Disziplinen bereits an diesem Wochenende. Sie sagt: «Ich glaube, dass ich bereit sein werde, die hohen Belastungen eines WM-Siebenkampfs durchstehen zu können.»