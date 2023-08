Spitzensport aus dem In- und Ausland: Das war das Running Festival St. Moritz

Los ging das dreitägige Lauffestival am Freitag mit dem zweitägigen Crossing Engiadina. Es folgte der Charitylauf «Race for the Cure» rund um den St. Moritzersee, ehe es am Samstag mit dem kurzen, aber sehr steilen Free Fall Vertical weiter ging. Auch für die Kleinsten sei mit dem Kidsrace etwas dabei gewesen, wie die Veranstalter in ihrer Medienmitteilung schreiben.

Am Sonntag rundeten der 44. Engadiner Sommerlauf mit 500 Läuferinnen und Läufer sowie der Run Pontresina mit 400 Teilnehmenden das sportliche Wochenende ab.