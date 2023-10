Mit einem «Fischernetz» einen Ball ins Tor befördern: So funktioniert Lacrosse

Neben der am weitesten und auch in Chur gespielten Feldvariante gibt es auch andere, weniger verbreitete Formen: Boxlacrosse, auch Indoor-Lacrosse genannt, wird in Hallen gespielt. Intercrosse ist eine Art Softvariante mit weniger Körperkontakt. Je nach Variante können sich die Regelwerke in einzelnen Punkten unterscheiden.

Wer sich die Sportart genauer anschauen oder sogar selbst einmal ausprobieren möchte, kann dies im Rahmen des Spieltags am Sonntag, 8. Oktober tun. Der Spieltag beginnt um 10.30 Uhr. Die Spiele der beiden Churer Teams bei den Damen und Herren stehen am Nachmittag auf dem Programm.