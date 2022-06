Klosters als Sprungbrett

Am 20. September 2020 jubelte ein junger Däne beim ITF-Turnier in Klosters über den Turniersieg. Sein Name: Holger Vitus Nodskov Rune. Der 18-Jährige war zuvor bloss Insidern bekannt. Rune hatte erst kurz zuvor den Sprung in die Top 200 der Weltrangliste geschafft. Der Turniersieg in Klosters war sein erster überhaupt auf dieser Stufe.