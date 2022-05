«Ich habe immer an mich und meine Stärken geglaubt»

Lange mussten sich die Glarner Schwingfans auf diesen Moment gedulden. 33 Jahre war es her, seit mit Albrecht Rhyner ein Glarner Kranzfestsieger war. Nun ist dieses Kunststück dem 30-jährigen Roger Rychen am Sonntag beim Zürcher Kantonalschwingfest in Ossingen geglückt. Die «Glarner Nachrichten» konnten am Montag mit dem frisch gebackenen Kranzfestsieger sprechen.

Gratulation zum grossartigen Erfolg, wie geht es Ihnen am Tag danach?