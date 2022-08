Grosses Stafettenlaufen in Glarus

Im Buchholz in Glarus laufen am Freitag, 2. September, rund 300 Turnerinnen und Turner und 250 Jugendliche und Kinder um die Wette, wie der Glarner Turnverband (GLTV) mitteilt. Um 18 Uhr messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kategorie Jugend in der Pendelstafette mit Stab und in einer Rundbahnstafette. Gegen 19 Uhr starten dann die Aktiven. Hier wird ein vielfältiges Wettkampfangebot präsentiert: Rundbahnstafetten, Pendelstafetten und die GLTV-Stafette, bei der vier Turnende insgesamt 1000m zurücklegen (400m, 300m, 200m, 100m).