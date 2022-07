Graubünden ist an EM und WM vertreten

Die Mountainbikesaison nähert sich ihren Höhepunkten. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. August, werden in München die Europameister ermittelt. Eine Woche später werden im französischen Les Gets um die Weltmeistertitel gekämpft. Swiss Cycling ist gemäss Mitteilung sowohl in München als auch im französischen Les Gets in allen Kategorien vertreten. Und mit dabei sind auch so einige Bündner.

So treten Nino Schurter und Albin Vital sowohl an der Europameisterschaft als auch an der Weltmeisterschaft an. Für die WM aufgeboten sind zudem Ginia Caluori, Janis Baumann, Lorena Cadalbert, Anina Hutter, Chiara Solér und Mauro Hassler. (red)