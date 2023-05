Golfer Mauro Gilardi: Die Ausgaben sind höher als das Preisgeld

Am Anfang war es eine Vision, später ein Traum und nochmals später das grosse Ziel. Am Ende des letzten Jahres entschied Mauro Gilardi, seinen Amateurstatus aufzugeben und ins Lager der Golf-Professionals zu wechseln. Die ersten Monate in seinem Leben als Golfprofi liegen mittlerweile hinter dem 23-Jährigen aus Chur.