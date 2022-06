Glücklich, wer nicht verregnet wird

5300 Teilnehmende aus 220 Vereinen erwartet das Glarnerland an diesem Wochenende für das Glarner-Bündner Kantonalturnfest. Der Startschuss für den Grossanlass erfolgte gestern Freitag in Filzbach und in Näfels. Hoch über dem Walensee fanden im Sportzentrum Kerenzerberg die Einzelwettkämpfe in der Leichtathletik und das Turnier der Volleyballer und dasjenige im Unihockey der Frauen und Männer statt. In den Sportstätten der Lintharena kämpften die Frauen im Volleyball und die Männer im Faustball um den Turniersieg. Das Wetterglück war den Teilnehmenden dabei nur bedingt hold.