Gleitschirmpilot über Red Bull X-Alps: «Ich hatte mir das lange gewünscht»

Wenn andere nach einer Nachtschicht schlafen gehen, läuft Reto Reiser den Calanda hoch und fliegt mit dem Gleitschirm ins Tal. In den letzten sechs Monaten ist kaum ein Tag vergangen, an dem dem 28-Jährige aus Chur nicht trainierte. Denn am Wochenende startet er als erster ­Bündner seit 20 Jahren am prestigeträchtigsten Gleitschirmwettkampf der Welt.