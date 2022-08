Fanger siegt vor Huber, Strimer und Höfler sind die erfolgreichsten Bündnerinnen

Es ist kein gemütliches Einrollen an der diesjährigen Eiger Bike Challenge: Schon auf den ersten Kilometern ist das Tempo so hoch, dass sich bereits beim Dorfausgang von Gindelwald eine nur noch fünf Mann starke Spitzengruppe gebildet hat Über die gesamten 82 Kilometer entwickelt sich ein spannendes Rennen. Erst in der letzten Steigung hinauf ins Ziel auf dem Bärplatz in Grindelwald fällt die Entscheidung. Martin Fanger behält dabei das bessere Ende für sich. Zweiter wird ein sichtlich ratloser Urs Huber, der unterwegs erfolglos alles versucht hatte, um seinen Widersacher abzuschütteln.