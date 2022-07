Erste Highline-WM in Laax mit einem Lokalmatador

Fehltritte verboten

Highlinen ist die Adrenalinvariante vom Slacklinen zehn Zentimeter über der Wiese. Wie der Name schon sagt, bedeutet Highlinen Slacklinen in der Höhe, wobei die Athletinnen und Athleten mit Klettergurt, Seil und Aluminiumring am Band gesichert sind. In der Medienmitteilung heisst es weiter, dass nun die 30 weltbesten Athletinnen und Athleten auf zwei parallel gespannten Highlines von je 65 Metern Länge ihre Kunststücke an der WM in Laax vorzeigen werden. In der Disziplin «Freestyle Highline» kämpfen Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. In der Disziplin «Speed Highline» wird gemeinsam gestartet. Gleichberechtigung überall – auch bei den Preisgeldern für die Erst- bis Drittplatzierten, wie der Organisator schreibt.