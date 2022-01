Er bringt schon den Kleinsten das ABC des Tennissports bei

Tennishalle Bad in Niederurnen: Der gelbe Filzball flitzt in grossem Tempo über das Netz des blauen Tennisplatzes. «Gute Länge» oder «mach einen Schritt nach vorne, wenn der Ball zu kurz ist», ruft Walter Iten seinem Schützling Lucas Aschwanden über das Netz zu. Für das 15-jährige Tennistalent aus Mollis ist trainieren angesagt. Walter Iten ist sein Trainer und Gründer der Tennisschule Glarnerland. «Ich stehe bereits als Trainer auf dem Platz, seit ich 16 Jahre alt bin», sagt der in Ennenda wohnhafte Stadtglarner.