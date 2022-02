Eine Eishalle feiert sich 

Vor dem Eingang zur nigelnagelneuen Trainingseishalle auf der Oberen Au in Chur stehen sie da in all ihrer Pracht: zur rechten ein John Deere X950 R, ein Stück professionelle Mähtechnik in kräftigem Grün. Und links davon, der Rovimo von Ronovatec, ein fahrerloser Mehrzweckroboter für Grünflächen. Hinter der Rasenmähergarde, am Eingang selbst, links und rechts je zwei blaue Ballons. Ja, es muss etwas zu feiern geben an diesem Mittwoch.