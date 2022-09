Ein Volksfest in Zizers

In einem Sitzungsraum nahe dem Churer City West erzählt Marco Casanova mit viel Enthusiasmus von den letzten Monaten, die ihm einige Stunden Arbeit und viele Nerven abverlangt haben. «Ich bin so kurz vor dem Event extrem nervös, am Sonntagabend nehme ich dann erst mal ein Bier», sagt der Baukalkulator lachend. Casanova ist als OK-Präsident dafür verantwortlich, dass am nächsten Sonntag an den Schweizer Meisterschaften im Nationalturnen in Zizers alles rund läuft. Es sei zwar alles aufgegleist für den 18.