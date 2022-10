Drei Calanda Broncos versuchen sich auf der grossen Bühne 

Das Gebrüll in der Turnhalle Erlen in Emmenbrücke ist ohrenbetäubend. Eine Gruppe mit schweissnassen Shirts umringt eine Hantelbank, auf der ein bärtiger Mann mit verzerrtem Gesicht und Bern-Grizzlies-Shirt die hundert Kilo schwere Hantel ein ums andere Mal in die Höhe stemmt. Die Anfeuerungsrufe bringen nicht den gewünschten Erfolg, nach acht Wiederholungen ist Schluss. Die schweren Arme, sie können einfach nicht mehr. Ein Coach notiert sich stoisch das Ergebnis und beordert den nächsten Kandidaten auf die Bank. Enttäuscht trottet der Grizzlie von dannen.