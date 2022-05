Die Tontauben sind los

Es ist definitiv ohrenbetäubend laut auf der idyllisch etwas ausserhalb von Domat/Ems gelegenen Schiessanlage Saletg. Der Duft von Munition liegt in der Luft, während die Jagdschützen hoch konzentriert ihr Programm abspulen. Autokennzeichen aus allen Landesteilen vom Tessin über Neuenburg bis nach Genf zeugen auf dem Parkplatz von einem nicht alltäglichen Wettkampf. Nach einem Trainingstag am Freitag wird an den beiden Wettkampftagen Samstag und Sonntag in der Disziplin Jagdparcours um den Schweizer Meistertitel gewetteifert.