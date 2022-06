«Die Freude ist bei uns sehr gross»

Es ist Montag Vormittag. Das Glarner-Bündner Turnfest 2022 in Näfels und Filzbach ist Geschichte. Die beiden Co-OK-Präsidenten Markus Küng und Luigi Maggiacomo sitzen am Tisch und ziehen ein Fazit über den Grossanlass mit rund 5300 Teilnehmenden aus 220 Vereinen aus der ganzen Schweiz. Eine erste «Manöverkritik» hat bereits am Sonntagabend stattgefunden.