Der mit dem letzten Wort reist nach Peking

Sie heissen Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin oder Fabian Bösch. Und auch wenn ihre Namen bei Szenen-Outsidern nicht ganz so geläufig klingen wie Lara Gut-Behrami oder Beat Feuz, sind die Ski-Freestyler wichtiger Teil der Schweizer Delegation, die an die Olympischen Winterspiele nach Peking reist. Mit dabei – allerdings nicht als Sportler, sondern als Kampfrichter – ist David Ortlieb aus Schwanden. Der 31-Jährige war bis zu seinem Unfall vor neun Jahren selber aktiver Freestyler und fuhr im Weltcup in allen Freeski-Disziplinen.