Der gute Zweck im Vordergrund

Wie es weiter heisst, steht das Mountainbike-Rennen in diesem Jahr aber auch für den guten Zweck. So sind auf der ersten Etappe in Arosa der Skicross-Star Alex Fiva und das lokale Team der Arosa Bikeschool mit einer ganz bestimmten Mission am Start. Mit ihrer Teilnahme sammeln sie am Etappenrennen Gelder für den neu gegründeten Arosa Fonds von Arosa Tourismus und Special Olympics Switzerland. Ziel des Fonds sei es, geistig beeinträchtigen Sportlerinnen und Sportlern den Zugang zu Trainingsmöglichkeiten zu bieten, um 2029 an den World Winter Games in Graubünden teilnehmen zu können.