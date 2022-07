Das gab es noch nie: 24 Stunden Tennis am Stück

Es gibt seit Jahren 24-Stunden-Anlässe. Immer wieder und in verschiedenen Sportarten, vom Skifahren bis zum Laufen. Aber im Tennis ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zumindest in der Schweiz, ein Novum, schreiben die Veranstalter von «Iron Tennis». So wird am 29. und 30. Juli auf der roten Asche in Lenzerheide 24 Stunden Tennis gespielt. Geboren wurde das neuartige Turnierformat vor eineinhalb Jahren. Ziel sei es gewesen, den Tennisclub Lenzerheide zu beleben und etwas Neues zu kreieren.