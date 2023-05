Rogentin bei Halbzeit in Führung

In diesem Jahr sind Fabiana Mottis, Jasmine Flury, Stefan Rogentin, Annik Kälin, Benjamin Bosshard und Dario Caviezel für die Wahl als Bündner Sportlerin respektive Sportler des Jahres selektioniert worden.

Bei Halbzeit des Votings sind für die Swiss-Ski-Kadermitglieder Rogentin und Flury am meisten Stimmen eingegangen. In der Zwischenrangliste der Publikumswahl, an der sich alle Sportfans auf dem Postweg (Bündner Verband für Sport, Thomas Gilardi, Wiesentalstrasse 150, 7000 Chur) oder per Internet noch bis am kommenden Sonntag um 23.59 Uhr beteiligen können, liegen die Leichtathletin Kälin und die Volleyball-Triple-Gewinnerin Mottis nur wenige Stimmen hinter dem führenden Skirennfahrer-Duo.

Berechtigte Chancen auf den Gewinn der Publikumswahl, die wie die Jury zu 50 Prozent zur Entscheidungsfindung beiträgt, haben aber auch noch der Eiskletterer Bosshard und der Snowboarder Caviezel.