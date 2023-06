Pargätzi macht mit seiner Auszeichnung eine Randsportart sichtbarer

Emiglio Pargätzi sagt: «Die Auszeichnung zum Bündner Behindertensportler des Jahres zeigt, dass ich in den letzten zwei Jahren etwas geschafft habe. Darauf bin ich stolz.» Wir erreichen den 20-Jährigen aus Lüen telefonisch in der Mittagspause. Nach 2,5 Jahren in einer Wohngemeinschaft mit anderen körperlich Beeinträchtigten in Luzern, wohnt er neu in einer eigenen Wohnung.