Bikespektakel auf der Lenzerheide

Am Wochenende treffen sich auf der Lenzerheide wieder die weltbesten Mountainbikerinnen und -biker. Die Einheimischen Nino Schurter, Jolanda Neff, Sina Frei oder Vital Albin empfangen die internationale Konkurrenz zu spannenden Rennen. Die ersten Rennen finden bereits am Freitagabend statt. Dann treten die Frauen und Männer im Short Race an. Bei diesem spektakulären Format gibt es für die 40 besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt in 30 Minuten Rennzeit nur das Kredo Vollgas. Am Samstag sind dann die Downhiller am Start und werden für Spektakel sorgen. Mit waghalsigen Manövern und weiten Sprüngen versuchen sie, so schnell wie möglich den Berg hinunterzufahren.