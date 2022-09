Bei der WM-Premiere holt sie Gold

Als sich Anina Hutter das Weltmeistertrikot überziehen durfte und die Goldmedaille um ihren Hals hing, realisierte sie: «Mein Traum vom Weltmeistertitel ist in Erfüllung gegangen.» Kurz zuvor war für die 17-jährige Mountainbikerin aus Trimmis alles noch etwas surreal. Es schien für sie schwierig greifbar, was ihr im Teamwettkampf mit der Schweizer Delegation in ihrem ersten WM-Rennen der Karriere überhaupt gelungen war. Doch etwas Zeit nach Rennschluss, die Goldmedaille und das spezielle Regenbogentrikot halfen ihr zu verstehen.