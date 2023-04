Glaronia stürmt in die NLA

Franches-Montagnes stand nach der Startniederlage in Glarus mit dem Rücken zur Wand: Die Jurassierinnen können auf viel Rückhalt im der Bevölkerung zählen, doch die Zeichen standen auf Sturm. Der Trainerwechsel brachte viel Unruhe, die Playout-Niederlage gegen Toggenburg machte nervös und nach dem Spiel in Glarus schaute Franches-Montagnes in den Abgrund. Es folgte der Blitztransfer der finnischen Angreiferin Saana Lindgren, doch gleichzeitig wurde die Topscorerin, die Amerikanerin Olivia Finckel freigestellt.