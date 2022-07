Auf das Rennrad, fertig, los!

Der Start des Hauptrennens befindet sich laut Viamala Tourismus in Andeer beim Mineralbad. Um 10.25 Uhr starten die Fahrer. Wie es heisst, starten die Junioren der Kategorie U15 fünf Minuten später ab Avers-Cröt, wobei es einen Anstieg von 440 Höhenmeter auf neun Kilometer Strecke zu überwinden gilt. Speziell in diesem Jahr sei es, dass ein Bündner Cup ins Rennen integriert werde. Diese Fahrerinnen und Fahrer absolvieren ebenfalls das Hauptrennen, wobei die gefahrene Zeit an den Bündner Cup angerechnet wird, so die Veranstalter.