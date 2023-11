Ein ehemaliger Calanda Bronco will Kongos Präsident werden

Patrice Majondo-Mwamba wurde in Belgien geboren und wuchs im Kongo und in Belgien auf. 2011 zog es ihn an die Georgia Tech University in den USA, wo Majondo-Mwamba dank seinem Footballstipendium Humanwissenschaften und internationale Beziehungen studierte.

Den Sprung in den professionellen Football gelang bei den Denver Broncos, die den Belgier dank einem internationalen Förderprogramms in ihr Team aufnahmen. Die nächsten Jahre spielte Majondo-Mwamba in der NFL für die Denver Broncos und die Kansas City Chiefs, in der NFL Europe für die Rhein Fire und die Amsterdam Admirals und in der Schweiz für die Calanda Broncos.

Nach seiner Footballkarriere will Majondo-Mwamba nun einen ganz neuen Karriereweg beschreiten.