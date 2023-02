Ehemaliger Broncos-Spieler: «Es ist der logische Schritt, um auf die nächste Stufe zu wechseln»

Filip Kovljenic hat während vier Saisons für die Calanda Broncos American Football gespielt. Nachdem er Erfahrungen in einem deutschen Team gesammelt hat, kehrt der Churer in die Schweiz zurück und schliesst sich den neu gegründeten Helvetic Guards an. Ein logischer Schritt für den Offensive Linemen, der aber nicht unbedingt noch höhere Ambitionen hegt: «Ich denke, dass ich an meinem Ziel angelangt bin.»