Alle gegen die Chiefs – die NFL startet in die Saison

In der National Football League (NFL) bricht ein neues Zeitalter an: das nach Tom Brady. 22 Saisons prägte der Quarterback die Liga wie kein anderer vor ihm. Er stellte alle relevanten Passrekorde auf und gewann sieben Super Bowls (sechs mit den New England Patriots, einer mit den Tampa Bay Buccaneers) – auch das ein Rekord. Im Februar trat Brady als Grösster aller Zeiten in seinem Sport zurück. Diesmal endgültig, nachdem er bereits ein Jahr davor seinen Rücktritt verkündet hatte und dann doch noch einmal für eine Saison zu den Buccaneers zurückgekehrt war.