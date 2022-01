2022 – das Jahr ohne Olympische Spiele in Graubünden

Die Ausübung von Wintersport hat in Graubünden Tradition: Der Engadiner Johannes Badrutt etwa lockte das erste Mal im Winter 1964/65 Engländer nach St. Moritz, wo diese die Wintersonne und die sportliche Betätigung im Schnee schätzen lernten. Der Wintertourismus nahm so seinen Anfang. In Davos wurde am 24. Dezember 1934 der erste Bügellift der Welt in Betrieb genommen: der Bolgenlift.