Bestresultate und ein mentaler Sieg

Vor gut zwei Wochen schloss Mountainbikerin Nicole Koller ihre Saison mit dem Rennen im Swissbike Cup in Schaan ab. Seither gönnt sie sich zwei, drei Wochen, in denen sie «nichts macht, was mit Velo zu tun hat». Am Schluss sei es viel geworden, sagt die 24-Jährige zum Programm, das hinter ihr liegt.