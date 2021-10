Das Big Air ist ein Win-win-Event

Leicht verrückt ist das Ganze ja schon. Man stellt auf einem Parkplatz eine 40 Meter hohe Schanze auf, die irgendwie an eine UFO-Abschussrampe erinnert. Man produziert künstlichen Schnee, bei Temperaturen, die in den nächsten Tagen nochmals an der 20-Grad-Marke kratzen. Man freut sich auf einen Anlass mit Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern, mitten in der Coronapandemie. Big Air Chur heisst der Event, der in rund einer Woche erstmals auf der Oberen Au stattfindet. Während zwei Tagen messen sich die besten Freestyle-Cracks in der Bündner Hauptstadt.