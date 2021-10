Churer Kletterhalle wird zur internationalen Sportbühne

Zum ersten Mal seit acht Jahren findet der Sportkletterwettkampf der Arge Alp wieder in Graubünden statt. Am Freitag, um 17 Uhr, wird der Wettkampf in Chu eröffnet, wie der Kanton Graubünden mitteilt. Regierungsrat John Domenic Parolini wird an der Eröffnungsfeier teilnehmen, diese beinhaltet einen Fahnenmarsch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Arcas Platz ins Restaurant «Marsöl».