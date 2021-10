Wer soll sie stoppen?

Die eindrücklichen Zahlen zu Beginn: Wenn die Calanda Broncos am Samstagabend im Swiss Bowl, dem Saisonfinale der American Footballer in Basel, auf die Bern Grizzlies treffen, stehen sie zum 13. Mal in Folge im Endspiel der Nationalliga A. Sie streben den zehnten Titel in den letzten zwölf Jahren an. Den vierten in Serie. Seit Jahren ist American Football in der Schweiz, wenn am Ende die Broncos gewinnen. Es deutet wenig darauf hin, dass sich dies bald ändern sollte.