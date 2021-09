Pandemie öffnet NLA-Türe

Es ist schon ein wenig eine verrückte Geschichte aus der Welt des Sports, die Gian-Luca Thuner zu erzählen hat. Dies weiss der Direktbetroffene nur zu gut einzuordnen. «Seit mein Wechsel nach Näfels Ende Juni bekannt wurde, spüre ich vielerorts ein gesteigertes Interesse an meiner Person», sagt der 26-Jährige. Er hat zum Gespräch an seinen Arbeitsort unweit des Bahnhofs in Chur geladen. Als Leiter Innendienst und etatmässige Nummer 2 der Generalagentur Südostschweiz der Vaudoise-Versicherungen ist die berufliche Laufbahn in jungen Jahren zügig vorangeschritten.